Felipe Neto e Jade PiconReprodução/Globo

Publicado 07/03/2022 09:27 | Atualizado 07/03/2022 10:04

São Paulo - Mais um paredão está formado e o clima pegou fogo dentro e fora da casa do "BBB 22". Dentro do reality show, a madrugada foi marcada por brigas e barracos. Do lado de fora, os acontecimentos estão repercutindo bastante. Felipe Neto, por exemplo, detonou Jade Picon após o discurso da influenciadora.

fotogaleria

Na hora de justificar porque deve permanecer no programa, Jade disse que, caso vença, pretende doar o prêmio para cinco instituições sociais. Felipe Neto se irritou com a tática usada pela sister para convencer o público a não votar nela. Nas redes sociais, ele disse que caridade não deve ser tratada como moeda de troca.



"Eu era terceira via nesse paredão porque Jade e Arthur geram entretenimento. Mas depois do 'me deixem na casa que vou doar o prêmio para cinco instituições' sou fora Jade com força total. Jogo baixo. Inaceitável", escreveu o youtuber no Twitter.

O paredão

Jade Picon enfrenta Arthur Aguiar e Jessilane no paredão. A influenciadora foi parar na berlinda após atender o Big Fone e puxou o ator com ela. Já a professora foi indicada pelo Líder Pedro Scooby. O mais votado pela casa foi Gustavo, mas o advogado se salvou na prova bate e volta.