Publicado 07/03/2022 07:51 | Atualizado 07/03/2022 08:10

Rio - Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane Alves estão no sétimo paredão do "BBB 22" após formação na noite deste domingo, que movimentou a web. Arthur e Jade foram emparedados após dinâmica do Big Fone e Jessilane foi a indicação do líder. Já Gustavo Marsengo foi o mais votado da casa, mas escapou da berlinda na Prova Bate-Volta.

Antes de formar o paredão, o Anjo Arthur teve de imunizar uma pessoa, optando pelo amigo Paulo André. Anjo da semana, Arthur optou por imunizar Paulo André Camilo. "Gosto muito e quero levar essa pessoa como amigo lá para fora. Aprendi a admirar, ele me permitiu conhecê-lo e é o nosso futuro campeão olímpico", afirmou o ator. Além de PA, Pedro Scooby, que é o líder da semana, e Douglas Silva, segundo melhor tempo na prova do líder, também já estavam imunes.

Na sequência, Scooby teve de dar sua indicação como líder da semana. Ele optou por colocar Jessilane direto na berlinda, sem direito à Prova Bate-Volta. "Na última conversa que a gente teve, ela falou que eu era uma opção de voto dela. Não sou um cara estrategista e não vou ficar criando o que não existe. Fui por afinidade e por ser opção de voto dela mesmo", disse ele.



A votação individual dos brothers da casa no confessionário foi acirrada. Após estratégias e confabulações ao longo do final de semana, Gustavo e Eliezer se tornaram os alvos da semana, mas com seis votos, o ex-Casa de Vidro foi o mais votado. No entanto, ele conseguiu escapar da berlinda em uma prova Bate-Volta surpreendente. Na última rodada da disputa com Jade Picon e Arthur Aguiar, ele conseguiu virar o placar da prova que consistia em acertar bolas em uma caixa e lançá-las com a ajuda de uma catapulta.

Assim, o sétimo paredão do "BBB 22" é disputado por Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane. A berlinda antecipa a disputa pela preferência popular entre os dois maiores rivais do jogo: Arthur e Jade.

Vote em quem deve deixar a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão:

