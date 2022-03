Pedro Scooby fala sobre a atual e a ex-esposa - Reprodução/Globoplay

Publicado 06/03/2022 16:56

Rio - Pedro Scooby foi um dos convidados para o almoço do anjo Arthur Aguiar, neste domingo (06). Durante a conversa com o cantor, Douglas Silva e Eliezer, o surfista revelou a primeira vez que viu a esposa, Cintia Dicker.

fotogaleria O momento ocorreu em Nova York, nos Estados Unidos. "Se eu não tivesse ido na Times Square a primeira vez, eu não teria visto a Cintia. Ela estava em um dos banners gigantes, em um dos prédios", disse Scooby. "Que maneiro, eu não sabia disso. Então foi a primeira vez que você viu ela vida?", questionou Eliezer.

"Ela estava em um banner do tamanho do prédio. Eu estava com a Luana, falei: 'Caraca, bonito essa modelo, né?'. Luana falou: 'Pô, para mim é a modelo mais top que tem no momento', elogiou", contou. "Caral**, que perigo", brincou Douglas.

Pedro Scooby então falou sobre a confiança de sua ex-mulher. "Luana é super segura dela, filho. É sinistra ela. Depois que aconteceu a parada, a Luana fala isso em entrevista. [...] Luana é segurança, filho. Não tem nada no mundo que abale a segurança dela", afirmou. "Ela transpassa isso mesmo", concordou Eli.

"Ela é assim, mano. [...] Duas coisas que já ouvi falarem da Luana. 'Ah, Luana quer aparecer porque ela está dura'. Isso aí esquece, só em outra vida", acrescentou Scooby. "Tem como não, pai?", perguntou Douglas, e o surfista não considerou essa possibilidade.

"A outra parada é que, às vezes ela fala algumas coisas, ela tem uma personalidade muito forte, as pessoas vão em cima dela. O mundo inteiro pode estar falando mal dela, ela nem liga", frisou Scooby. "São muitos anos, né, filho. Tem quantos anos de carreira, uns 30?", questionou Douglas.

"30 anos de carreira. Ela começou a ser modelo com 13, mas de atriz ela tem 30 anos de carreira. É uma mulher que, com 40 e poucos anos, não tem medo de se reinventar. Ela foi para Portugal e explode, bomba em Portugal. Faz série, novela, programa, um monte de coisa", finalizou.