Lina e Paulo André conversam - Reprodução/Globoplay

Lina e Paulo André conversam Reprodução/Globoplay

Publicado 05/03/2022 19:50

Rio - Paulo André e Lina conversaram na tarde deste sábado (05) sobre o desentendimento entre o atleta olímpico e Jessilane durante a festa. Na área externa da casa do "Big Brother Brasil 22", o brother desabafou com a cantora.

fotogaleria Paulo André disse que durante o bate boca a professora passou a impressão de que em algum momento existiu uma aliança entre eles. "Eu quis falar com você antes, porque eu as vezes não entendo a Jessilane", afirmou. "Acho que foi a frustração de ter sido tirada da prova", justificou Lina.

"Super entendo vocês acharem que sou óbvio. Tentei de todas as maneiras me colocar no lugar dela, no seu e da Natália. Foi bizarro o jeito que ela falou comigo. Estou aqui para você abrir a minha mente, porque quero ser flexível, me colocar no lugar dela. Onde está esse lugar? Ela falou como se eu tivesse cometido um erro bizarro", explicou o atleta.

Lina contou que Jessilane e ela ficaram chateadas com o veto na prova do líder e garantiu que nenhuma delas teria indicado Paulo André caso conquistassem a liderança. O brother disse que não sabia disso. "Eu não tenho bola de cristal", brincou.