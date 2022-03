Jessilane no raio-x do ’BBB 22’ - Reprodução/Gshow

Jessilane no raio-x do ’BBB 22’Reprodução/Gshow

Publicado 05/03/2022 15:46

Rio - Jessilane e Paulo André usaram o raio-x deste sábado (05) para explicar o desentendimento que tiveram no final da festa. Durante a conversa acalorada, a professora questionou o veto que a tirou da última prova do líder e troca de votos na primeira semana do reality show.

No raio-x, a professora começou falando sobre a festa, que contou com as apresentações de Pedro Sampaio e Glória Groove. "Bom dia, Brasil. Tudo bem? Ontem foi a melhor festa de todas, com as pessoas que eu esperei dentro desse programa, que foram Glória Groove e Pedro Sampaio. Foi tudo maravilhoso, me diverti demais, me entreguei, vivi e curti. Foi ótimo", contou.



Em seguida, Jessi falou sobre o desentendimento com Paulo André. "Mas aí no final da festa, eu com a minha boca grande, como sempre, fui falar o que eu sentia sobre o P.A em uma situação em que eu nunca usei porque eu realmente não tinha ido atrás dele. Aí, no final das contas, ele falou as coisas para mim, eu falei as coisas para ele e isso desencadeou em mim sentimentos que estão aqui reprimidos dentro de mim sobre como eu me sinto dentro das coisas que acontecem e aí depois foi péssimo. Chorei, chorei, chorei! Fiquei muito triste e me sinto assim aqui, mas acredito que não vou me entregar para esse sentimento", afirmou.

O atleta olímpico foi mais direto ao comentar o ocorrido, mas garantiu que pretende conversar com a professora para esclarecer a situação. "Festa ontem... Estou amarradão! Foi legal, mas teve uma situação no final da festa com a Jessi. Uma situação totalmente desagradável, onde ela estava em uma situação difícil e aí começou a falar, a proferir a palavra sobre mim. Ainda não entendi, mas hoje vou conversar com ela e espero resolver essa situação. É isso, rapaziada! Estou meio em êxtase aqui com a correria, sem camisa, sem nada... Mas é isso, rapaziada. Tamo junto! Um beijo para a minha família!", concluiu.