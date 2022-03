Eliezer rebola em cima de Linn no BBB 22; Natália fica com ciúme - Globo

Eliezer rebola em cima de Linn no BBB 22; Natália fica com ciúme Globo

Publicado 05/03/2022 09:42 | Atualizado 05/03/2022 09:57

Rio - A festa desta noite no "BBB 22" foi marcada pela DR entre Natália e Eliezer. O motivo? As brincadeiras sensuais dele com Linn da Quebrada e Jessilane durante o festão. Em um momento, ele chegou a sentar no colo de Linn e rebolar bastante. Jessi pediu para se afastar.

fotogaleria

Ao ver a cena, Natália reclamou para Laís. "Estou de costas porque é a mesma coisa de a Jade ficar dançando com o seu boy. Não acho legal. Não sei se eu tô errada", reclamou a designer de unhas. "Também não gosto não. Tá doido?", concordou a médica. "Não sei se eu fico mais triste com a Jessi ou com a Lina", finalizou. As duas ainda analisaram se ele teria beijado Linn.

Depois, Nat chamou Eli para conversar e os dois acabaram discutindo. Ela resumiu o episódio como "falta de consideração". "Quem fica comigo não é elas, é você", disse. "Não vamos dizer desnecessárias, né? Mas, foi uma brincadeira muito pra frente você não achou?", continuou a mineira. "Mano, eu tava brincando. Eu tenho zero maldade com elas", respondeu o carioca.

Natália disse que viu um selinho de Eli e Linn. Ele negou. "Mas o que eu tava fazendo?", voltou a questionar. "Quase montando em cima delas. Deu um selinho na Lina.", contou Nat. "Não dei. Tenho certeza que não dei, tô muito louco, mas eu tenho 100% de certeza que não dei", disse ele.

Na sequência, Nat deu um aviso. "Pode beijar qualquer pessoa, mas precisa ser minhas amigas? Se você quiser beijar alguém me avisa para eu preparar meu psicológico. Se coloca no meu lugar", finalizou ela.

AQUI TEM VAR: enquanto eliezer vai importunando uma por uma mesmo jessi pedindo pra parar (antes disso tava sarrando na jade), natalia fica com raiva DAS MENINAS e assume que estão beijando talaricando ela. #bbb22 pic.twitter.com/Z9nWwLLVdJ — acervo lina pereira (@acervinholina) March 5, 2022

"Brincadeiras gostosas"

No quarto Grunge, Linn e Jessi conversaram sobre o ocorrido. As sisters comentaram que temiam as brincadeiras com Eliezer por conta de Natália, que vive affair com o carioca. "Mas sabe o que é pior? Umas brincadeirinhas gostosas, amiga", disparou Linn. "Brincadeirinhas bobas e gostosas", completou Jessi.

"Eu me conheço, eu sou fraca", continuou a cantora. "Mesmo com suas amigas?", indagou a professora de Biologia. "Mulher, mas eu sou fraca, porque para mim isso não estraga amizade, só fortalece", argumentou Linn.

"Porque aí a gente pode fazer umas brincadeirinhas compartilhadas, né? (...) Mas nem todo mundo pensa assim, ela não pensa assim, a gente já viu que não vai rolar", explicou Jessi.

Depois, em conversa na área externa com Jade Picon e Linn, Jessi disse ter reparado que Nat evitava olhar para as amigas. "Ela está evitando contato visual com a gente", disse.