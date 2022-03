Arthur Aguiar e Paulo André - Reprodução Internet

Publicado 04/03/2022 20:03

Rio - Parece que o clima entre Arthur Aguiar e Paulo André não está nada bom no "BBB 22". Na tarde desta sexta-feira (04), os amigos tiveram um desentendimento, pois o ator ficou irritado com uma brincadeira feita pelo atleta enquanto os dois estavam dentro do banheiro.

"Mas eu estou brincando a todo momento, você leva tudo a sério cara, Relaxa", começou PA. "Só falei pra você fazer o bagulho aqui dentro", justificou Arthur.

"É papo de amigo. Cara**, todo momento você está esquentando a cara. Tá geral brincando. Não brinco mais contigo", completou Paulo.