Arthur Aguiar Reprodução/Gshow

Publicado 04/03/2022 17:16

Rio - A sujeira na cozinha do vip tem incomodado Arthur Aguiar que pediu ajuda dos brothers com a pilha de louça suja. O assunto surgiu após o cantor comentar com Eliezer e os colegas que curtiam a piscina sobre a falta de ajuda na organização.

"Quando você sair eu preciso de alguém para me ajudar para lavar a louça. Tem muita louça. Eu lavo, mas alguém tem que secar. Tem duas pias lotadas de louça", pediu. "Quando começou a juntar louça, a minha louça eu lavei", completou Arthur.

Douglas Silva, que estava na piscina, afirmou que prefere lavar a louça conforme cozinha. "Eu também, mas nem todo mundo pensa assim", rebateu o cantor. "Vou começar a reparar e reclamar, pode deixar", pontuou Douglas. "Cada um lava a sua louça", frisou Eliezer.