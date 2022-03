Patrícia Abravanel faz comercial de banco e alfineta Tiago - Reprodução

Patrícia Abravanel faz comercial de banco e alfineta TiagoReprodução

Publicado 04/03/2022 08:25 | Atualizado 04/03/2022 08:31

Rio - A apresentadora Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, estrelou um comercial de uma instituição financeira e, na peça publicitária, além de falar das vantagens do banco também aproveitou para dar uma alfinetada no sobrinho Tiago Abravanel, ex-participante do "BBB 22", da TV Globo. O comercial foi ao ar justamente em um dos intervalos do reality show.

fotogaleria

"Gente, eu preciso dividir uma coisa com vocês, foi complicado ver um sobrinho disputando a audiência com a gente, sabe? Tudo bem pensar nele, mas tem que pensar nos outros também", disse a apresentadora na campanha. Ao fim do comercial, Patrícia deu outra alfinetada. "Abrava, a brava aqui sou eu", disse a apresentadora.

Quem também estreou um comercial da mesma instituição foi Luana Piovani, ex-mulher de Pedro Scooby, que também está no "BBB 22". "Eu preciso dividir uma coisa com vocês, quantas vezes eu não fui compreensiva? Quantas vezes eu não fui paciente? Quantas vezes eu não abri mão da minha vida para atender você. É, você sabe, de você mesmo que eu estou falando, você... meu ex..... banco", disse a atriz na campanha.

O convite de Patrícia e Luana para estrelar o comercial se deve ao fato de as duas terem relação com participantes do reality show. Enquanto estava no programa, Tiago chegou a falar sobre a relação conturbada que tem com a família. Já no caso de Luana, todo o público achou que ela faria um "show a parte" com a entrada do ex-marido no reality.

Rapidamente os nomes de Patrícia e Luana foram parar nos tópicos mais comentados do Twitter.

achei de péssimo gosto esse comercial da patrícia abravanel citando diretamente a questão familiar com o tiago… primeiro que nem tudo deve virar campanha de marketing, segundo que ela não tem carisma pra sustentar — Alexandre Santana (@Iexandre) March 4, 2022 e essa propaganda da luana piovani vei ajajsjsjsjsjdkdkd — menina lava(@crxv7) March 4, 2022 Do nada a Patrícia Abravanel gritando, achei que tinha pisado no controle e mudado para a SBT — Gio.(@GiovanneTeamBR) March 4, 2022

Que close errado esse comercial com a Patricia Abravanel falando do Tiago. De mal gosto mesmo. — Erick Krominski(@EKrominski) March 4, 2022

patrícia abravanel fazendo comercial na globo do nada meu pai — luscas #BBB22 (@luscas) March 4, 2022

por que a patricia abravanel ta na minha tv quem fez isso apaga — @paiva #bbb22 (@paiva) March 4, 2022