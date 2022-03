Luana Piovani - Reprodução

Luana PiovaniReprodução

Publicado 04/03/2022 16:12

Rio - Luana Piovani usou o Instagram Stories nesta sexta-feira (04) para comentar a razão de não liberar as fotos dos filhos que teve com Pedro Scooby para serem exibidas no quarto do líder no "Big Brother Brasil 22". O surfista ganhou a última prova e entre várias regalias, ganhou algumas fotos com os familiares.

fotogaleria A atriz resolveu explicar seus motivos para os seguidores. "Sabe por que não é a mesma coisa que eu postar as fotos dos meus filhos no Insta? Porque a Rede Globo ganha com os anúncios, milhões! Muito dinheiro com todos esses programas aí que vocês dão audiência", disse.

"E eu não vou assinar uma autorização pra essa e pra todas as outras vidas, tanto de vídeo quanto de foto, porque era assim que eles queriam, para eles encherem o rab* de dinheiro. Essa é a minha conta. Minha, privada e particular, tenho 4 milhões de seguidores. Essa é a pequena diferença", completou.