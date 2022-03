Pedro Scooby é o sétimo líder do ’BBB 22’ - Reprodução

Publicado 04/03/2022 07:59

Rio - Pedro Scooby é o novo líder do "BBB 22". O surfista venceu uma prova de agilidade e sorte e conquistou a liderança em menos de 30 segundos, na noite desta quinta-feira. "Impressionante o tempo do Scooby com os três cards", disse o apresentador Tadeu Schmidt ao ver o atleta ganhar uma grande vantagem sobre seus colegas.

Quando todos voltaram da área de prova para a casa, Tadeu continuou elogiando Scooby. "Vocês sabem que a gente testa todas as provas, né? Ninguém passou nem perto do tempo de Pedro Scooby. Inacreditável. Você deu sorte, Scooby? O que aconteceu?", perguntou o apresentador.

"Eu vi muita gente indo para umas cores, eu pensei: eu vou pra onde tem menos gente. Eu imaginei que não teria quantidade de cartas pra todo mundo. Achei a primeira. Quando eu fui pra segunda, estava todo mundo no mesmo lugar, aí eu falei: vou pra onde não tem ninguém. Aí, bum, achei a segunda. Na terceira, mesma coisa, estava todo mundo abrindo os armários. Tem um pneu parado ali, é lugar de guardar coisa dentro de pneu", disse Scooby.

Tadeu também elogiou o desempenho de Scooby nas provas em geral. "Olha, não deu nem 30 segundos. Foi rápido demais. Quando eu achei que a prova estava começando, já estava terminando. Tivemos sete provas do líder, três vitórias de Pedro Scooby. Desempenho inacreditável. Impressionante, parabéns. Só que nas outras duas, o Scooby fez em duplas e claramente cedeu a liderança pro seu parceiro. Agora o Scooby é o líder da semana sete do 'BBB 22'", disse o apresentador, se referindo às provas que o surfista cedeu a liderança para Tiago Abravanel e Paulo André.

De acordo com a dinâmica da semana, Douglas Silva, que ficou em segundo lugar na prova, está imune. Eliezer, que é um dos possíveis alvos de Scooby, ficou em terceiro lugar. Com isso, ele conquistou a oportunidade de ir para o Vip. Linn da Quebrada e Jessilane foram vetadas da prova pelo líder anterior, Paulo André.