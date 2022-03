Linn da Quebrada e Jessilane - reprodução de vídeo

Publicado 04/03/2022 20:18

Rio - Jessilane se referiu a Linn da Quebrada pelo pronome errado, na cozinha da Xepa, no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, nesta sexta-feira. Tudo aconteceu quando as duas estavam sentadas à mesa com Viny tomando café da tarde. Na ocasião, a professora chamou a cantora de 'ele' e recebeu um alerta da sister.

“Me dá um pedaço desse pão aí, mulher”, pediu Jessi a Linn. Prontamente, a atriz cedeu. Em seguida, Vyni ofereceu um pão a professora. "Pega um daquele, do meu”. Ela negou e se justificou “Não gosto, quero comer o dele… O dela”, corrigiu a bióloga na sequência. Linn, no entanto, reclamou: “Você tá vendo, né?”.

Sem jeito, Jessilane pediu desculpas pelo erro. "Foi sem querer, desculpa. É que às vezes, sem querer, eu chamo o Vyni de menina toda hora. […] Desculpa, não foi de propósito”, explicou. O cearense tentou amenizar a situação. "Mas tu falou 'dele' pra mim". Jessi respondeu: "Eu sei, mas foi na hora que eu ia direcionar a palavra a ela". Diante da situação, Linn ficou em silêncio.

Hoje foi a Jessi que errou o pronome da Lina. Deve ser tão cansativo pra ela. #BBB22 pic.twitter.com/QH7OjBlWvK — Central BBB • #BBB22 (@CentralReaIity) March 4, 2022

Essa não é a primeira vez que um participante do 'BBB 22' se refere a Linn com o pronome masculino. Lucas usou o termo 'vocês dois' para se referir a cantora e Natália, na festa do dia 23 de fevereiro. Na época, Linn desabafou sobre a situação no raio-x. “Tive uma situação com o Lucas que acabou se desdobrando um pouco com algumas outras pessoas em relação à troca do pronome com o qual eu quero ser tratada. E o que me chamou mais atenção é porque já estamos na metade do programa e, a cada dia que passa, eu sinto que é isso. por quanto tempo mais eu vou amenizar o que eu tô sentindo pra tornar mais leve pro outro? Acho que isso não tem necessariamente a ver com o Lucas, porque gosto muito do Lucas e sei que o Lucas gosta muito de mim. Mas precisava falar isso pra ele pra tornar isso mais leve em mim também”.