Lucas erra pronome de Lina e sister se chateia no 'BBB 22': 'Não dá mais' | BBB | O Dia

Publicado 24/02/2022 08:26

Rio - Uma confusão se formou entre Lucas e Linn da Quebrada durante a festa desta quarta-feira. A cantora se irritou quando o estudante de Medicina errou a forma de se referir a ela. Lucas usou a expressão "vocês dois" para chamar Lina e Natália.

Revoltada, Lina foi desabafar com Jessilane, que tentou amenizar a situação. "Lucas me chateou demais", disse a cantora. "O que ele fez?", perguntou Jessi. "Lucas foi chamar eu e Natália e falou: 'vocês dois'. Estou falando sério", respondeu Lina. "Mas ele usou o termo dois pra você e pra Naty", rebateu Jessi. "É? Por que? Se fosse você e Naty ele ia falar o que?", perguntou Lina. "Será que realmente foi de propósito?", insistiu Jessi.

Depois de algum tempo debatendo o assunto, Jessi disse que estava tentando amenizar a situação. "Estou tentando criar uma situação que talvez não tenha sido de propósito que ele disse isso. Calma, por favor. Você já viu ele te tratando de outra forma que você não gosta de ser tratada?", perguntou a professora.

"Não é como eu gosto de ser tratada, é como eu mereço ser tratada", rebateu Lina. "Desculpa por ter falado isso então. Mas ele já te tratou assim alguma vez? Talvez eu tenha usado as palavras erradas para dizer isso agora, desculpa mais uma vez. Eu não estou querendo amenizar a situação do Lucas, eu estou querendo criar um cenário que...", começou Jessi, que foi interrompida por Lina.

"Que torne mais confortável pro Lucas e menos confortável pra mim", disse a cantora. Em seguida, Jessilane contou o que estava acontecendo para Lucas, que foi se desculpar com Lina. "Pessoas, vocês duas", disse o rapaz. "Então, por que você falou vocês dois?", perguntou a cantora.

"Eu peço muito desculpas, você sabe que eu amo vocês, cara", disse o estudante de Medicina. "Eu sei, mas não dá mais pra errar isso no meio do programa, né? E eu ainda olhei pra você e falei 'vocês dois quem?'", respondeu Lina.

"Juro que não entendi. Desculpa, não fica chateada comigo", pediu Lucas. "Isso não tem como, eu mereço no mínimo ficar chateada", disse Lina. "Tá. O que eu posso fazer?", perguntou Lucas. "Nada. Agora nada", respondeu Lina. A situação ainda se estendeu por um bom tempo. Lucas chorou muito com Eslovênia e Lina chorou muito no quarto.