Lucas desabafou com Natália Reprodução/Gshow

Publicado 24/02/2022 16:49

Rio - Em conversa com Natália no início da tarde desta quinta-feira (24), Lucas desabafou sobre o desentendimento que teve com Linn durante a festa. O engenheiro errou o pronome da cantora e confessou que não está bem depois do ocorrido.

fotogaleria "Eu já conversei com ela, mas sei lá, estou me sentindo mal", admitiu. Em seguida, Lucas explicou a situação para Natália. "Lembra na hora que eu fui chamar você e ela para dançar? Eu não sei, acho que eu falei ‘dois’, enfim, não sei", contou. "Vocês dois’?! Mas 'vocês dois' também me incluindo?", questionou. O engenheiro respondeu que sim.

"Eu acho que ela não iria ficar chateada por isso não. Ela falou que ficou chateada por isso?", perguntou Natália. "Acho que foi cara, me senti muito mal, muito", admitiu o engenheiro.

A sister aconselhou o amigo. "Primeira coisa, acredito que possa ter havido um erro de comunicação. Depois chega perto dela e conversa", disse. "Eu já conversei", pontuou Lucas. O brother ainda comentou que Jessi afirmou que Linn ficou chateada com a situação.