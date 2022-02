Paulo Vieira - Reprodução/Globo

Paulo VieiraReprodução/Globo

Publicado 24/02/2022 08:44 | Atualizado 24/02/2022 08:56

Rio - Atento aos babados da web, Paulo Vieira não deixou passar batido a informação de que Lexa foi a pessoa que informou Maíra Cardi das traições de Aguiar. Nesta quarta-feira, durante o quadro de humor "Big Terapia", ele fez piada com a situação.

A zoação aconteceu quando ele ironizou uma fala de Larissa, que dizia que não dava para perdoar o ator após ele colocá-la no Castigo do Monstro. Na sequência, Paulo fez questão de debochar ao dizer que, depois do Brasil perdoar as várias traições, isso seria realmente imperdoável.

"Chega, deu monstro pra menina Larissa, não, não, não. Esse menino passou dos limites. A gente já perdoou ele 15 vezes, 50 vezes... O número não para de crescer cada vez que a Lexa fala. Mas, gente, deu monstro pra menina Larissa, não, o Brasil está inconformado", brincou Paulo.

Lexa?

"Galera, vi que estão me marcando em algumas postagens em relação a Maíra e o Arthur. Eu sempre fui muito amiga da Maíra e, como amiga, quando descobri na mesma hora contei", declarou Lexa. "A história explodiu e eu sempre fiquei na minha...", relembrou a funkeira.