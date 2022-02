Brunna Gonçalves é a quinta eliminada do ’BBB 22’ - João Cotta / TV Globo

Brunna Gonçalves é a quinta eliminada do ’BBB 22’João Cotta / TV Globo

Publicado 24/02/2022 07:00

Rio - A dançarina Brunna Gonçalves, de 30 anos, integrante do grupo Camarote, formado por famosos, entrou no "BBB 22" como uma das grandes apostas do reality show. Fã de carteirinha do programa, a influenciadora digital percebeu que, na prática, existe uma diferença enorme entre participar e assistir ao que acontece na casa mais vigiada do Brasil. Eliminada com 76,18% dos votos em um paredão contra o recém-chegado Gustavo Marsengo e o atleta Paulo André Camilo, Brunna admite que deveria ter sido mais ativa na competição e conta o que mudaria caso tivesse permanecido no jogo.

"A única coisa que eu faria diferente é que eu me forçaria a me relacionar mais com as pessoas; eu tenho ciência desse meu bloqueio. Eu me forçaria a me expressar mais, a falar sobre o jogo, sobre as pessoas. Eu tenho essa dificuldade de me comunicar, tenho medo de as pessoas não entenderem o que eu falo e isso me retrai. Eu sei em que eu errei no jogo, e o que eu mudaria é o modo de me relacionar com as pessoas. Eu poderia me esforçar para construir mais relações. Eu me apeguei mais ao meu quarto e fiquei ali no meu mundinho; não me forcei a criar mais vínculos. Me senti confortável, protegida e quis ficar só ali", afirma.

Brunna chegou a ser chamada de "planta" nas redes sociais e confessa que essa foi uma estratégia para passar despercebida nas primeiras semanas do reality show. "Era uma estratégia minha dar um passo atrás para analisar e não ir com sede porque eu ainda não entendia do jogo. Eu não sabia como era jogar. Eu fui para o 'BBB' pensando que era uma coisa e, chegando lá, era totalmente diferente do que eu imaginava. O que a gente assiste não tem nada a ver com o que a gente vive lá dentro. Então, inicialmente, eu fui com essa estratégia de ficar mais na minha. Só que eu demorei um tempo para acordar e, quando eu quis despertar, foi tarde demais", lamenta.

Medo do cancelamento

Um dos grandes receios da dançarina era ser "cancelada". Mas, segundo ela, esse é um monstro que assombra a todos os participantes. "Com certeza. É um medo de todo mundo que está lá dentro, não só meu. Por eu já ter uma carreira, por ser casada com uma pessoa famosa... tudo isso pesa", diz Brunna, que é casada com a cantora Ludmilla.

"Não é só a Brunna, tem muita coisa por trás. Tudo que eu fazia eu pensava mil vezes com medo de como iria refletir aqui fora. É uma responsabilidade muito grande entrar no 'BBB'. Eu tinha medo, sim, de ser cancelada, fiz de tudo para não ser e, graças a Deus, não fui", diz aos risos.



Big Fone

Um dos momentos mais marcantes da participação de Brunna no "BBB 22" foi quando ela atendeu o Big Fone e teve a chance de indicar uma pessoa diretamente ao paredão. A dançarina conta que ficou receosa e que é preciso coragem para atender ao telefone, já que nunca se sabe se a mensagem será positiva ou negativa.

"Tanto é que muita gente ouviu e não correu para atender, só ficou olhando. Quando tocou, eu não pensei duas vezes, saí correndo. Eu só não queria ir para o paredão. Quando eu atendi e ouvi aquela voz 'Atenção, preste muita atenção!', fiquei com receio. Mas quando mandou indicar alguém para o paredão eu respirei aliviada. Pelo menos não seria eu. No fim das contas, acabei indo igualmente e saindo".

Camaleoa

Brunna Gonçalves entrou no "BBB 22" usando uma lace loura. A lace é um acessório parecido com uma peruca, mas que pode ficar mais alinhado ao rosto, com um resultado mais natural. Após ser indicada ao paredão, ela tirou a lace e exibiu os fios naturais. A influenciadora explica que ama mudar de visual.

"Eu não fico mais de uma semana com o mesmo cabelo. Eu estou com esse, mas amanhã já vou mudar. Eu não consigo me olhar no espelho e ver a mesma cara por muito tempo. Eu sempre tento dar um up. Se meu cabelo está escuro, eu dou uma clareada; se eu estou com uma lace escura, eu troco pela loura. Nunca vão me ver com o mesmo cabelo por muito tempo. As pessoas me veem e já perguntam qual o cabelo que eu vou colocar, perguntam das minhas laces. O povo já me associa bastante à minha mudança de visual".

Cantoria

Assim como a maioria dos telespectadores, Brunna Gonçalves se irritou bastante com a cantoria dos brothers. "Eu segurei o máximo que pude para não reclamar porque eu já queria ter reclamado disso há muito tempo. Só que chegou uma hora que não dava mais para segurar porque estava passando dos limites, eu não aguentava mais ouvir. Teve uma vez em que a Naiara ficou o dia inteiro cantando na cozinha. Aí teve uma hora que ela cantou um louvor e eu até fui cantar junto porque gosto. Mas depois o povo todo junto... parecia 'High School Musical'. Falavam 'céu', aí puxavam uma música com 'céu”; falavam 'celular', alguém puxava uma música com 'celular'. Não dava mais! Graças a Deus eles diminuiriam a cantoria, porque senão eu iria apertar aquele botão", sentencia.

Falta de aliados

Brunna era integrante do quarto Lollipop, que é bastante unido. Mas, apesar de se dar bem com todo mundo, não era prioridade de ninguém. Ela explica o motivo de não ter conquistado aliados e conta que não se sentiu mal por estar sozinha no jogo.

"Eu não me senti mal por isso. Às vezes eu me sentia sozinha, mas não deixava isso me abalar. Eu pensava 'Vim sozinha para cá, não nasci grudada com ninguém. Vamos jogar esse jogo assim mesmo'. As meninas já se conheciam antes porque chegaram um pouquinho mais cedo, já criaram um elo. Eu cheguei depois, era camarote – elas têm um pouco esse receio. Mas eu falo que eu sou Camarote mais Pipoca que existe. Eu amei conhecer todos do meu quarto, tive uma conexão muito grande com eles, mas eu sabia que não era prioridade de ninguém. Mesmo assim, não me deixei abater por isso".

Torcida

Agora que não está mais na disputa, Brunna torce por Linn da Quebrada. "Ela é demais! É uma jogadora que se expressa bem, coloca você para pensar, não faz um jogo sujo. Eu acho que ela ainda tem muito a crescer no 'BBB'. E agora ela vai virar alvo de voto da casa. Mas a mulher é top e eu tenho certeza de que ela não sai", garante.

"Eu torço também pela Eslô, pelo Vyni, pelo Eli, pela Laís, mas acho que a Lina tem muito mais chance de ir longe pela forma como ela está se posicionando no jogo agora", completa.

Ludmilla

Assim como todo recém-eliminado, Brunna tem vários compromissos a cumprir. Por isso, ainda não deu tempo de encontrar Ludmilla. Mas as duas já conversaram por vídeochamada e mal podem esperar para matar a saudade na sexta-feira, quando finalmente estarão juntas. A cantora, inclusive, fez uma declaração de amor para Brunna assim que soube de sua eliminação.

"Bru, você não soube jogar o game do 'BBB', mas sabe muito do jogo da vida. Não fez fofoca, não destratou ninguém e nem passou por cima do seu coração. É por isso que tanta gente te ama aqui fora. Porque você é do bem, humana e gigante. Contando os segundos pra te agarrar muito. Bem-vinda de volta, meu amor. Só vem", escreveu a cantora no Twitter.