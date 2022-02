Arthur Aguiar lamenta tempo longe da filha. - Reprodução Internet

Publicado 23/02/2022 17:14

Rio - Arthur Aguiar abriu o coração durante um conversa com o ator Douglas Silva na tarde desta quarta-feira (23). O brother falou da sua relação com a filha, Sophia, fruto do casamento com a empresária Maíra Cardi. Ele lamentou esse período que está passando longe da herdeira.

"O vídeo foi muito bom, mas muito ruim pra mim. Porque foi uma sensação no momento, maravilhosa. Mas depois me fez questionar muita coisa. Eu estou deixando de estar com ela, é um tempo que não volta mais. Esse era o meu medo, do que eu ia sentir depois do vídeo", começou ele.

"Principalmente quando ela [Maíra] falou 'o maior sonho do Arthur sempre foi ser pai'. Essa frase dela, a intenção dela foi me valorizar. Tipo: 'Ele sempre quis ser pai, a preocupação dera era deixar a filha, tá tudo bem, eu estou cuidado dela, estou dando conta'. Essa foi a intenção dela. Mas, pra mim, bateu assim: teoricamente eu estou deixando meu maior sonho de lado para viver uma outra coisa. E aí, tipo, beleza, beleza, minha filha tá sendo bem cuidada, mas esse tempo que ela tá lá, nunca mais volta. Não tem como recuperar, não tem como compensar esse tempo", completou Arthur.