Vyni, Gustavo e Jessi conversam Reprodução/Gshow

Publicado 23/02/2022 19:13

Rio - Durante um bate-papo na tarde desta quarta-feira (23) na hidromassagem da casa mais vigiada do país, Vyni comentou com Gustavo e Jessilane sobre suas experiências sexuais. O assunto começou com os brothers do "BBB 22" falando sobre fetiches envolvendo xixi.

fotogaleria "Tem gente que tem altos fetiches estranhos", falou Jessilane. "Eu gosto do negócio convencional também", contou Gustavo. "Eu gosto de inovar, mas não tanto assim", respondeu a professora. "Para inovar, primeiro a pessoa tem que começar. Eu não estou acostumado nem com o tradicional, não tem como inovar", revelou Vyni.

Nesse momento, Gustavo perguntou se o cearense era virgem e teve uma negativa como resposta. "Poucas experiências, né, Vyni", constatou Jessilane. "Pouquíssimas, quase no singular, né Jessi", respondeu. "Mas você tem que se abrir para isso, você fica prometendo que não vai beijar ninguém", pontuou Gustavo. "Eu quero é trabalhar lá fora, quero gastar meu tempo somente com isso", afirmou o cearense.

"Ah, mas você pode beijar", falou Jessilane. "Você tem que fazer os dois, cara, work hard, play hard", aconselhou Gustavo.

"Mas eu prefiro play hard em outras coisas, nas festas, viagens", explicou Vyni. "Então, mas a melhor coisa é você viajar, pegar uma festa e conhecer pessoas novas, tudo isso no mesmo dia", afirmou Gustavo, que teve o apoio de Jessilane.

"Estou afim não", reafirmou Vyni. "Está bom, vamos ver quando chegar lá fora, a galera toda louca", rebateu Jessi.