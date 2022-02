Jade Picon - reprodução da TV Globo

Jade Piconreprodução da TV Globo

Publicado 23/02/2022 14:53 | Atualizado 23/02/2022 15:01

Rio - Jade Picon, Natália, Gustavo e Eliezer conversam sobre a dinâmica do jogo varanda da casa do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, nesta quarta-feira. A digital influencer deixou claro para os amigos que não pretende se esforçar caso a prova do líder seja de resistência. Ela ainda deixou claro qual seu objetivo desta semana. "Quero ganhar o Anjo. Já ganhei duas lideranças. Ficar mais de boa e não estou me sentindo ameaçada", comentou a irmã de Leo Picon.