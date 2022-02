Brunna Gonçalves foi a quinta eliminada do ’BBB 22’ - Reprodução Internet

Publicado 23/02/2022 07:55

Rio - Brunna Gonçalves foi a quinta eliminada do "BBB 22" no paredão desta terça-feira. Ela levou a pior na disputa contra Gustavo e Paulo André. A dançarina teve 76,18% dos votos para deixar a casa mais vigiada do Brasil. Gustavo recebeu 22,24% dos votos, enquanto Paulo André ficou com apenas 1,58%. No total, foram contabilizados 91.278,02 votos.

Em seu discurso de eliminação, Tadeu Schmidt deu mais uma dica para os brothers que permanecem na casa e afirmou que o público quer ver histórias. "O que será que você fez pra ir embora? E se eu disser que foi aquilo que você não fez? Talvez se você tivesse mais tempo, a gente sabe que você poderia ter feito muito mais, mas o tempo acabou", afirmou.

Após o resultado, Brunna tranquilizou as amigas. "Fica bem, eu estou bem. Eu vou ficar bem. Não fiquem tristes", disse a dançarina. Pedro Scooby fez referência ao fato de Brunna ser musa da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis. "Alô, Beija-Flor, ela está chegando, hein! Só pra avisar!", disse o surfista.

"Obrigada a todo mundo que botou rosinha por mim", disse Brunna para os colegas, que vestiram rosa em sua homenagem. "Vou estar assistindo você movimentando esse jogo lá fora hein", disse a dançarina para Gustavo, que disputou o paredão com ela.

Já perto da porta de saída, Brunna afirmou estar feliz por encontrar seu amor, a cantora Ludmilla, e fez um último discurso. "Gente, amei muito conhecer todos vocês. Participar disso aqui foi um sonho. Tô muito feliz por ter conhecido cada um de vocês e quando a gente vai participar de espetáculo ou dança, a gente tem costume de falar 'merda'. 'Merda' significa 'boa sorte'. Então, 'merdão' pra todos vocês! Tenham a cabeça no lugar, o coração em paz e bom jogo pra todos vocês. [...] Uma nova história começa pra mim agora", finalizou.