Brunna Gonçalves foi indicada ao paredão pelo líder, Lucas Reprodução/TVGlobo

Publicado 22/02/2022 16:46

Rio - Na noite desta terça-feira (22), mais um participante vai deixar o "Big Brother Brasil 22". Disputando a preferência do público com Paulo André e Gustavo, Brunna Gonçalves revelou durante o raio-x que está feliz com sua trajetória na casa mais vigiada no Brasil.

"Paredão. Eu estou tranquila, mas acho que, que quando chegar mais tarde, eu vou ficar muito nervosa. Estou até estranhando essa tranquilidade. Mas enfim. estou muito orgulhosa da minha trajetória até aqui, muito em paz comigo mesma e seja o que Deus quiser", iniciou ela.

"Já agradeço desde já as pessoas que estão votando pra eu poder ficar aqui. Votem mais, gente! Estou com muita saudade da minha família, mas eu quero ficar aqui até o fim. Então, por favor, me deixem. Amor, por favor, puxa mutirão pra mim. Eu quero ficar nesse programa! Fica, Brunna e fora, Gustavo", completou a sister.