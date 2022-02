Gustavo no BBB 22 - Globo

Publicado 22/02/2022 09:55

Rio - Mais um "Jogo da Discórdia" foi ao ar no "BBB 22" nesta segunda-feira. Desta vez, os brothers tiveram de colocar colares nos colegas de confinamento para dizer quem é o seu maior aliado no game (colar azul) e quem não ganha o reality (colar vermelho).

Após a dinâmica, o recém-chegado Gustavo foi o participante que mais recebeu o colar de "não ganha de jeito nenhum". No total, foram cinco. Ele até alfinetou os demais durante a dinâmica. '"Não entrei nesse jogo para ser planta. Eu escolhi não me colocar em posições mais confortáveis. Não sou só isso. Eu sou um cara carinhoso, fiel, eu fico feliz com essas cinco medalhas... Zona de conforto eu estava lá fora", disser.

Gustavo não recebeu colares azuis, assim como Linn da Quebrada, Brunna Gonçalves e Larissa. Brunna e Linn não ganharam colar nenhum, nem de "maior aliado", nem de "não ganha de jeito nenhum".

Confira as escolhas de cada brother:

Lucas

Maior Aliada: Eslovênia

Não ganha de jeito nenhum: Tiago Abravanel

Brunna Gonçalves

Maior Aliada: Eslovênia

Não ganha de jeito nenhum: Lucas

Eliezer

Maior aliado: Vinícius

Não ganha de jeito nenhum: Gustavo

Vinicius

Maior Aliado: Eliezer

Não ganha de jeito nenhum: Gustavo

Eslovênia

Maior Aliado: Lucas

Não ganha de jeito nenhum: Gustavo

Jade Picon

Maior Aliada: Laís

Não ganha de jeito nenhum: Gustavo

Larissa

Maior Aliada: Eslovênia

Não ganha de jeito nenhum: Arthur Aguiar

Laís

Maior Aliada: Jade Picon

Não ganha de jeito nenhum: Arthur Aguiar

Arthur Aguiar

Maior Aliado: Tiago Abravanel

Não ganha de jeito nenhum: Laís

Pedro Scooby

Maior Aliado: Paulo André

Não ganha de jeito nenhum: Jessilane

Douglas Silva

Maior Aliado: Pedro Scooby

Não ganha de jeito nenhum: Laís

Gustavo

Maior Aliado: Douglas Silva

Não ganha de jeito nenhum: Vinicius

Paulo André

Maior Aliado: Pedro Scooby

Não ganha de jeito nenhum: Jessilane

Jessilane

Maior Aliada: Natália

Não ganha de jeito nenhum: Larissa

Tiago Abravanel

Maior Aliado: Arthur Aguiar

Não ganha de jeito nenhum: Gustavo

Natália

Maior Aliada: Jessilane

Não ganha de jeito nenhum: Larissa

Linn da Quebrada

Maior Aliada: Jessilane

Não ganha de jeito nenhum: Douglas Silva