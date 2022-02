Natália e Jessi se abraçam no 'BBB 22' - Globo

Publicado 22/02/2022 09:03 | Atualizado 22/02/2022 09:04

Rio - O Jogo da Discórdia desta segunda-feira teve um momento emocionante entre Jessilane e Natália. A professora de Biologia se emocionou ao receber uma declaração da designer de unhas. Nat não titubeou ao escolher Jessi como sua principal aliada na casa e as duas trocaram um abraço apertado.

"Minha maior aliada aqui é a Jessi. Quando eu cheguei, eu sou uma pessoa muito forte, não gosto de demonstrar minhas fraquezas, que estou chateada. Sou muito explosiva, tenho uma opinião muito forte porque a vida me ensinou assim", começou a designer de unhas.

"E quando eu cheguei aqui, eu cheguei com a minha maleta da vida, mas aqui não tem cantinho escondido pra chorar. E essa foi uma pessoa que me abraçou com todas as minhas imperfeições e com minhas qualidades. Independente dos nossos tapas e arranhões e beijos", afirmou.



Antes de finalizar, ela disse que as duas vão permanecer unidas até o final do game. "Eu não vou soltar a sua mão e você não soltar a minha. Ela consegue me enxergar além do que a minha casca mostra", afirmou.