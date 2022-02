Ludmilla e Brunna Gonçalves - Reprodução

Publicado 22/02/2022 08:44 | Atualizado 22/02/2022 10:06

Rio - A cantora Ludmilla está empenhada em salvar sua mulher, a dançarina Brunna Gonçalves, do paredão desta terça-feira. Brunna disputa a permanência no "BBB 22" com Gustavo e Paulo André. No Twitter, Ludmilla falou sobre a sugestão de uma pessoa, que sugeriu que ela puxasse um mutirão sorteando ingressos para seu show "Numanice", que acontecerá no dia 5 de março, no Rio.

"Isso que a Ludmilla está fazendo é voto de cabresto, voto comprado, por isso o Brasil não muda, até na votação do 'BBB' há corrupção. Que vergonha! Boninho deveria colocar um limite, muito feio e injusto com os outros participantes", reclamou uma internauta.

Uma outra pessoa defendeu Ludmilla e disse que, no "BBB 20", jogadores de futebol sortearam camisas para defender a permanência de Babu. "Na época do Babu os jogadores de futebol sortearam camisa e absolutamente ninguém falou um A. Agora até de corrupção falam porque a Lud está apoiando a esposa... Ai, sinceramente viu", disse uma fã.