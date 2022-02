Linn da Quebrada e Eliezer falam sobre jogo - reprodução da TV Globo

Linn da Quebrada e Eliezer falam sobre jogoreprodução da TV Globo

Publicado 21/02/2022 18:38

Rio - Eliezer e Linn da Quebrada falaram sobre suas prioridades na casa durante um bate-papo na área externa do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, nesta segunda-feira. O designer, então, disse que ficou chateado com a cantora por não ser um dos 'protegidos' dela.

"Antes da festa, fiquei muito chateado em saber que nunca fiz parte da sua lista de prioridades", disse o brother. "Não diria que você nunca fez parte", rebateu a atriz. Elizer, então, interrompeu a sister. "Deixa eu concluir. Mas é justamente isso. Não é errado ou certo, porque eu nunca externei que você estava na minha lista, mas escutar foi muito ruim. Quando eu escutei no meu quarto, você falando no banheiro, eu escutei. Eu nem estava presente na conversa, mas comecei a rever toda a nossa trajetória juntos aqui dentro. Tive algumas percepções e, é por isso, que eu trouxe para conversar, porque você é uma pessoa que eu gosto demais".

Em seguida, Linn questionou o voto do empresário, e do grupo Lollipop, em Jessilane neste domingo. "A gente podia ter ido em vocês e escolhemos não ir, mas vocês mais uma vez foram na gente. A gente sinaliza, vocês atacam e aí a gente recua mais uma vez. Eu não tenho intenção de formar esse grande grupo e ir contra vocês, e eles (do quarto grunge) apontam isso como burrice, que vocês sempre vão em nós. Eles dizem que quando formos as três ao paredão a gente vai chorar e aí não vai adiantar mais nada", afirmou ela, que completou: "Sempre que vocês têm que se proteger, vocês vêm na gente. O que sempre aparece no dialogo é ‘A gente não tinha opção'. Com 17 pessoas e não ter opção, é algo a se pensar também..."



Linn ainda disse que o nome de Laís, que é do Lollipop, foi cogitado para ser votado, mas ela, Jessi e Natália mudaram de ideia. "Foi a maior burrice colocar a Jessi", concordou Eli.