Mãe de Maria, do 'BBB 22', revela ter tido relacionamento tóxico com o pai da atrizReprodução/Instagram

Publicado 21/02/2022 18:29

Rio - A mãe da cantora e atriz Maria, ex-participante do "BBB 22", surpreendeu seus seguidores, nesta segunda-feira (21), ao revelar que viveu um relacionamento tóxico com Carlos Câmara, pai da artista que foi eliminada do reality após agredir Natália com um balde. Em seus Stories do Instagram, Alba Michele desabafou sobre os 27 anos em que esteve casada com o massagista.

"Vivi durante 27 anos em um relacionamento abusivo. Sair desse relacionamento não foi uma decisão fácil a ser tomada. E recebo inúmeras mensagens de mulheres que passam por isso. Eu te entendo! Não posso te dizer: 'larga essa pessoa'! Isso não acontece da noite para o dia", afirmou a atriz. Além de Maria, Alba e Carlos também são pais de Gabriela, irmã mais velha da ex-sister.

Em seguida, Alba relembrou qual foi a solução que encontrou para conseguir deixar a relação: "Mas foi o meu processo de autoconhecimento e não viver na autopiedade que me fez sair disso. Dói se livrar da dor! Porque você vive tanto tempo na dor que se acostuma. Só que eu vim te dizer que você não precisa viver na dor", escreveu ela.

"Se você é a imagem e semelhança de Deus, por que você estaria aceitando migalhas? Eu não sei o que você está passando, mas isso foi uma escolha sua, consciente ou não. Você escolheu essa pessoa para viver ao seu lado e para ter aprendizados. Essa é a parte mais importante", destacou.

Alba completou o desabafo deixando um conselho para mulheres de todas as idades: "Ficar no papel de vítima? Fiz isso durante muito tempo! E vou te dizer que isso não funciona. Ninguém quer ficar ouvindo ladainha, as pessoas até ouvem, mas depois cansam. Elas querem ver a superação! Claro que é muito mais fácil superar uma separação aos 23 do que aos 43. O frescor da juventude traz um gás diferente. Eu disse um gás diferente, não significa que aos 43 não tenha! Mas é possível! É possível recomeçar em qualquer idade", garantiu.