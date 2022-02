Pedro Scooby promete parar de fumar caso PA volte do paredão. - Reprodução Internet

Pedro Scooby promete parar de fumar caso PA volte do paredão. Reprodução Internet

Publicado 21/02/2022 14:11

Rio - Não é só Ludmilla que está fazendo promessas para livrar os emparedados, a cantora cogitou um novo "Lud Session" caso sua esposa, Brunna, fique no "BBB 22". Na manhã desta segunda-feira (21), Pedro Scooby em uma conversa com Jade Picon prometeu parar de fumar se PA voltar do paredão.

fotogaleria

"Se o PA voltar, você vai para de fumar até o final do programa?", questionou a influenciadora.

"Não vou nem voltar", afirmou o surfista.