Publicado 21/02/2022 15:51 | Atualizado 21/02/2022 15:58

Rio - Apesar de ter sido eliminada do "BBB 22", Naiara Azevedo continua antenada em todos os acontecimentos da casa. Nesta segunda-feira (21), a cantora participou do "Encontro com Fátima Bernardes" e comentou a formação de paredão do último domingo. A artista não escondeu sua irritação com Gustavo, que ajudou a tirar Laís da berlinda por causa de seu relacionamento com a sister.

"Eu estou com birra daquele Gustavo. Quem botou aquele homem lá dentro, gente? Estragou nosso rolê todo, a gente já tava com mutirão pronto para arrancar a Laís, e ele foi lá e fez aquilo", declarou a sertaneja. No último domingo, o ex-participante da Casa de Vidro se reuniu com os brothers do quarto Grunge para indicar uma pessoa e acabou livrando a médica do paredão.

Não satisfeita com a disputa desta semana, que tem Brunna Gonçalves, Gustavo e Paulo André na berlinda , Naiara revelou que nem conseguiu dormir após a exibição do programa ao vivo: "Fiquei no hotel, revirando na cama, pensando que meus planos foram frustrados. Tava todo mundo pronto aqui para agir, aí o Gustavo foi lá, se apaixonou e fez isso. Amor dentro do programa não compensa", disparou a artista.

