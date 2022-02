Gustavo e Douglas Silva falam sobre Vyni - Reprodução

Gustavo e Douglas Silva falam sobre VyniReprodução

Publicado 21/02/2022 19:52

Rio - Antes do Jogo da Discórdia desta segunda-feira (21), Gustavo e Douglas estão fazendo análises sobre a movimentação no "Big Brother Brasil 22". Durante conversa na área externa, os brothers criticaram a postura Vyni dentro do programa.



fotogaleria "É outro também, que eu não entendo. E é até bom também, que tenho alvo", iniciou o ator. "Ele ainda não entrou no jogo", respondeu o bacharel em Direito.

Douglas falou sobre a postura de Vyni. "Falou muito e fez nada. Só faz acontecer no Jogo da Discórdia, aí dentro do jogo, não vejo se movimentando... só vai onde todo mundo está indo."

Gustavo, que enfrenta o paredão com Paulo André e Brunna, ainda revelou seus planos caso permaneça no programa: "Mas, se eu ficar, é um dos próximos a ser mexido. Ele e Tiagão [Abravanel], que eu estou com vontade de mexer", revelou.