Equipe de Laís, do 'BBB 22', move processo contra Maíra Cardi por declaração polêmicaReprodução/Globo/Instagram

Publicado 21/02/2022 16:51 | Atualizado 21/02/2022 16:55

Rio - A equipe que administra as redes sociais de Laís, do "BBB 22", publicou uma nota de repúdio a uma declaração de Maíra Cardi, esposa de Arthur Aguiar, em entrevista a um podcast. A coach do emagrecimento revelou, nesta segunda-feira (21), que está sendo processada por chamar a dermatologista de "falsa" . No entanto, o comunicado enfatiza os momentos em que a empresária critica a aparência e o comportamento da sister.

No trecho da entrevista divulgado pelos "adm's" de Laís, Maíra se refere à médica como "aquela que tem o olho caído" e diz ter vontade "torcer o pescocinho" da sister. Na legenda da publicação do Instagram, a equipe da dermatologista defende: "Laís tem os olhos iguais ao do pai que faleceu recentemente. Também são os olhinhos da sobrinha e outros entes que ela tanto ama. É dolorido para família, assistir um comentário como esse, sendo uma característica herdada de alguém que elas acabaram de perder. É sobre respeito ao luto também."

Em seguida, Maíra é detonada por falar sobre a aproximação de Laís com seu esposo, Arthur Aguiar, no início do reality show. "A rivalidade feminina é isso! É sobre transferir suas inseguranças ao dizer que uma mulher quer ser a décima sétima amante do marido, ou que uma participante é 'dada ou oferecida', por acolher e abraçar esse mesmo marido, assim como fez com todos os participantes que entraram na casa.

O comentário dela, não é como telespectadora, e sim como esposa. Como mulher que se sente ameaçada", diz a nota.

No fim do comunicado, os responsáveis pelos perfis da dermatologista confirmam que já tomaram as "medidas cabíveis" e explicam que a coach será processada por calúnia, injúria e difamação. "É inadmissível em tempo algum, atacar alguém, principalmente falando de sua estética. Milhares de pessoas sofrem bull1* e adoecem diariamente, por conta de comentários como esse. Sem contar as inúmeras que dão fim a própria vida, por terem seu emocional violentado todos os dias, por comentários como esse, desde a infância", escrevem.

Confira o pronunciamento: