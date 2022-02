Patrícia Abravanel faz festa para Tiago após ele fazer declarações polêmicas no BBB 22 - Reprodução/SBT

Publicado 21/02/2022 11:57 | Atualizado 21/02/2022 11:58

Rio - Substituta de Silvio Santos nos domingos do SBT, Patrícia Abravanel preparou uma festa para o sobrinho Tiago Abravanel, que está confinado no "BBB 22" e foi representado pela imitação do humorista Alexandre Porpetone. O momento, visto como deboche por internautas, aconteceu após Tiago abrir o jogo sobre a relação dele com as tias e o avô.

No quadro "Jogo dos Pontinhos", a apresentadora ligou para Tiago e simulou uma conversa com o sobrinho. No reality, ele disse que Patrícia não deveria ter seu número de telefone. "Sai daí, você está perdendo tempo. Sai dessa casa chata e vem para cá", disse ela antes de receber o sósia.

"Tia, eu vim aqui para te conhecer, porque eu só te conheço pelas redes sociais... Paty, faz 33 Natais que não te vejo", ironizou o humorista, que deixou de lado o personagem Cabrito Teves e entrou como Tiago Abravanil para dialogar com a "tia Paty".

Patrícia e Tiago Abravanel lavando roupa suja no #ProgramaSilvioSantos. Perdi tudo com essa sátira maravilhosa! pic.twitter.com/gWiSynFW3c — Silvinho (@silvinhotv) February 21, 2022

O sósia de Tiago ganhou uma festa com direito a bolas, bolo e uma foto do dono do SBT em tamanho real. Dentro do reality, ele disse que avô só compareceu a uma festa de aniversário quando ele tinha um ano. Já Patrícia revelou que o pai não comparece nem nos aniversários dos filhos. Ela também disse que o SBT torce pelo participante no "BBB 22".

E disse que o Silvio não vai nem na festa dos filhos dela ! #RedeBBB #programasilviosantos pic.twitter.com/ZMzhJST3E7 — Abelchicao (@GaloChico1) February 21, 2022

Em determinado momento do programa, o sósia imitou uma cena viral de Tiago e "deu à luz" com a ajuda de Juliana Oliveira, Elen Ganzarolli, Flor Fernandez, Gabriel Cartolano e Marava Maravilha, que participaram do "Jogo dos Pontinhos" neste domingo. Na saída de Naiara Azevedo do reality, Tiago precisou ser consolado pelos demais brothers e a imagem foi comparada a um parto humanizado.

O cover do Tiago no Programa Silvio Santos

Reprodução/SBT pic.twitter.com/WNKofbpzyR — Vai Desmaiar #BBB22 (@vaidesmaiar) February 21, 2022

Nas redes sociais, Patrícia disse que festa para sósia de Tiago foi uma homenagem ao participante do 'BBB 22'. Ela ainda revelou torcida ao sobrinho. "Eu e toda produção do Programa Silvio Santos fizemos uma graça cheia de amor para homenagear o Tiago Abravanel! Ti, estamos com você!", escreveu. "Quero agradecer ao Alexandre Porpetone que dá noite para o dia se entregou e arrasou na imitação! Espero que gostem", completou.