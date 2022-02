Pedro Scooby - Globo

Pedro ScoobyGlobo

Publicado 21/02/2022 07:56 | Atualizado 21/02/2022 07:59

Rio - Pedro Scooby não gostou do resultado da formação do quinto paredão do "BBB 22" e ameaçou deixar o reality. Irritado pelo amigo Paulo André ter sido indicado à berlinda por quem ele não imaginava, o surfista chegou a arrumar as malas para sair da competição por R$ 1,5 milhão, mas foi aconselhado por Tiago Abravanel e permaneceu na casa.

"Isso é um jogo", disse Abraavnel ao ver que o surfista poderia apertar o botão vermelho e desistir do game. "Eu sei irmão, só que as pessoas não podem passar por cima dos princípios, mano... Situação muito escrota, velho. Lembra do DG falando que conversou com as meninas e contando altas histórias? Tá bom, onde posso ajudar? Chegou no quarto e falou 'a gente não vai votar no grupo das meninas, porque a gente já falou com elas'. Tá bom. E veio com a opção: Laís. E o Gustavo levantou que não iria votar", respondeu Scooby.

Na sequência, o surfista ainda fez um autoavaliação e disse que o programa desperta sentimentos que não lhe agradam. "Situação muito escrota. Essa parada me estressa, não quero mais ficar aqui. Não quero virar esse cara cheio de raiva Pedro Scooby sobre a formação do último paredão", continuou ele.



Depois, em conversa com Lucas, Arthur Aguiar e Paulo André, ele criticou o posicionamento de Linn da Quebrada, Jessilane, Natália e Tiago Abravanel na formação do paredão. "Só funciona com a gente essa falsidade. Ficaram botando na cabeça da gente que agora estamos todo mundo unido. Unido é o caramba! Primeira oportunidade que tiveram de bater na gente, tá aí PA. De repente vai embora", finalizou ele, lamentando que Paulo André tenha sido indicado por Linn da Quebrada, Jessilane, Natália e Tiago Abravanel.

"Não vai, não", responde Arthur. "Que união é essa?", indaga o surfista. "A Jessi, a Lina e a Natália escolheram ele. E aí o Tiago foi voto vencido. Igual eu fui voto vencido aqui, entendeu?", rebate o ator.