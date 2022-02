Arthur Aguiar, Sophia e Maíra Cardi - reprodução do instagram

Arthur Aguiar, Sophia e Maíra Cardireprodução do instagram

Publicado 20/02/2022 09:46 | Atualizado 20/02/2022 10:13

Rio - Maíra Cardi usou suas redes sociais, na noite deste sábado (19), para se pronunciar sobre os ataques que sua filha com Arthur Aguiar, confinado no "BBB 22", recebeu na web após o ator vencer a prova do Anjo. A equipe que administra os perfis do artista pediu mais respeito para Sophia, de 3 anos, em resposta aos comentários maldosos sobre a aparência de pequena. Em seus Stories do Instagram, a coach fez um rápido desabafo sobre a situação e relembrou um momento tenso que viveu com a herdeira do casal.

fotogaleria

"Eu não vi [os ataques], felizmente não sei do que se trata! Mas, infelizmente, muitas pessoas são assim mesmo, esse é nosso triste mundo! É muito pensamento ruim. Não foi à toa que ela foi parar na UTI", lamentou a influenciadora. Em janeiro, no início do reality show, Sophia foi levada às pressas para um hospital após sofrer uma parada respiratória

A ex-participante do "BBB 9" ainda aproveitou para agradecer o apoio dos fãs, que colocaram a hashtag "Sophia Merece Respeito" entre os assuntos mais comentados do Twitter, no último sábado. "Obrigada pelo carinho de quem manda energia positiva, orações e palavra bonita! Peço para que sempre coloquem ela na oração de vocês", escreveu Maíra.

Os ataques contra Sophia começaram neste sábado, após Arthur Aguiar conquistar a vitória na prova do Anjo. Não demorou para que a equipe que administra as redes sociais do ator sair em defesa da pequena, que chegou a receber o apoio da cantora Pocah: "Que nojo dessas torcidas que ficam atacando os filhos de participantes de reality, vocês são baixos e podres", desabafou a funkeira. A filha da carioca também foi alvo de ataques racistas enquanto a mãe estava confinada como uma das participantes "BBB 21".