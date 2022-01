Arthur Aguiar, Sophia e Maíra Cardi - reprodução do instagram

Arthur Aguiar, Sophia e Maíra Cardireprodução do instagram

Publicado 21/01/2022 09:36

Rio - A ex-BBB Maíra Cardi contou no Instagram que sua filha com Arthur Aguiar, Sophia, de apenas 3 anos, passou uma noite e meia na UTI. Atualmente, Arthur Aguiar está confinado no "BBB 22". De acordo com Maíra, a menina teve uma parada respiratória e precisou ser levada para o hospital às pressas.

fotogaleria

"Estou louca para tomar um banho, estou com essa cara melada, o cabelo oleoso de dois dias que não tomo banho. Estou louca para tomar um banho e virar gente, porque tem dois dias que estou nessa função de cuidar da filha, dormir sentada, hospital", iniciou.

"Ela teve uma parada respiratória. A laringe dela fecha, e não consegue respirar. A gente foi para o hospital. Aqui em Campinas tem um hospital que graças a Deus me atende muito rápido. A gente fez adrenalina para ela poder respirar e agora está fazendo tratamento. Por isso teve que ficar na UTI em observação, porque essa coisa de respirar é séria", continuou.

"Nessa noite a gente dormiu sentada, porque quando ela deita, a garganta fecha. Graças a Deus ela conseguiu dormir bem, já está bem melhor. Não tenho duvida que é graças às orações que vocês fizeram. Por isso estou passando aqui para agradecer", finalizou Maíra Cardi.

Arthur Aguiar, pai de Sophia, está confinando no "BBB 22" desde quinta-feira. O ator deveria ter entrado no programa na segunda, mas foi diagnosticado com covid-19 e teve sua entrada atrasada para que pudesse se recuperar.