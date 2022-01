Tiago Abravanel - Reprodução/Twitter

Publicado 28/01/2022 17:44 | Atualizado 28/01/2022 18:19

Rio - Depois do SBT comemorar a liderança de Tiago Abravanel no "BBB 22" em uma publicação no Twitter , foi a vez da Globo responder a mensagem da concorrente. Assim como a emissora de Silvio Santos fez brincadeira com o nome de algumas atrações, a emissora carioca retribuiu no mesmo pique.