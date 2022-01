Ferrugem - Marcos Hermes

Publicado 28/01/2022 20:30

Rio - Ferrugem é o artista convidado para a festa do "BBB 22" desta sexta-feira. O artista promete cantar muito pagode para embalar a noite dos confinados na casa mais vigiada do país. Ele retorna ao palco do reality trazendo sucessos que todo mundo canta. "Vai ser um prazer imenso voltar ao BBB, até porque é a casa mais vigiada do Brasil, né? Vai estar todo mundo de olho. Minha expectativa está lá no alto para esse encontro”, celebra.

Ferrugem não faz mistério com o que pretende cantar para os brothers esta noite. “Fiz o repertório com muito carinho. Tem a minha música nova, ‘Cachorrinho’, além de outras que apresentei no ‘Ferrugem Em Casa’. E, é claro, os sucessos que não podem faltar: ‘Pirata e Tesouro’, ‘Som do Tambor’, ‘Climatizar’... vai ficar bom, estou bem animado e ansioso”, diz.

Combinando com a trilha sonora, a festa será ambientada em um espaço típico de boteco. A comemoração terá como elementos temáticos engradados de bebida, mesa de totó, caixotes, geladeira, entre outros. Além disso, uma câmera 360º vai dar conta de mostrar os momentos de diversão em diferentes ângulos.

O 'BBB 22' tem direção artística de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt. O programa vai ao ar de segunda a sábado, após ‘Um Lugar ao Sol’, e domingos, após o 'Fantástico'.