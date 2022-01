Babu Santana relembra participação em 'Cidade dos Homens', série estrelada por Douglas Silva, do 'BBB 22' - Reprodução/Instagram

Babu Santana relembra participação em 'Cidade dos Homens', série estrelada por Douglas Silva, do 'BBB 22'Reprodução/Instagram

Publicado 28/01/2022 18:17

Rio - Babu Santana levou os seguidores por uma viagem no tempo ao relembrar a série "Cidade dos Homens", em que contracenou com Douglas Silva, atualmente confinado no "BBB 22". O ator, que também participou do reality da TV Globo, usou suas redes sociais para publicar um trecho do drama que rendeu a indicação de Douglas ao Emmy Internacional, em 2005, sendo o primeiro brasileiro a concorrer na premiação.

fotogaleria

"Eu tive a honra de contracenar com o Douglas Silva em 'Cidade dos Homens', série que o nosso eterno Acerola brilhou bastante. Lá eu mandei o papo, e ele logo ficou ligado: o certo é o certo, e o errado é o errado", escreveu, reproduzindo uma fala de seu personagem na trama. "Registro carregado de alegria e saudade, e que me fez viajar no tempo", completou o ex-'BBB 20', na legenda da postagem.

Fãs da dupla se emocionaram com o registro e encheram a publicação de elogios para os artistas. "Maravilhosos", comentou Fabiana Karla. "Admiro e adoro os dois! Adorei", escreveu uma seguidora. "Duas lendas", cravou mais um internauta.

Confira a publicação: