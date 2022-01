Luciano recebe conselho de Rafa Kalimann sobre fama após ser eliminado do 'BBB 22' - Reprodução

Publicado 28/01/2022 15:18 | Atualizado 28/01/2022 15:19

Rio - Após Luciano Estevan ser diagnosticado com covid-19 , a TV Globo se pronunciou sobre o risco de contaminação nos bastidores do "BBB 22". O bailarino foi o primeiro eliminado desta edição e precisou ser barrado do "Fora da Casa BBB", apresentado por Ana Clara, após testar positivo para a doença.

Apesar do pouco tempo entre o momento em que Luciano deixou a casa e o diagnóstico, a emissora afirmou: "Os participantes seguem bem e estão sendo acompanhados constantemente por uma equipe médica que fica à disposição 24 horas por dia", diz o comunicado enviado ao DIA. Enquanto isso, Luciano passa bem mas segue isolado para conter a disseminação do vírus.

Os apresentadores com quem o ator e bailarino teve contato também realizaram testes para a covid-19. Após deixar a casa do "BBB 22", na última quarta-feira, Luciano esteve com Tadeu Schmidt nos estúdios, além de conversar com Rafa Kalimann na live com o eliminado. O ex-BBB também foi entrevistado por Ana Clara e Bruno De Luca no programa "A Eliminação", do Multishow, e gravou uma participação no quadro "Big Terapia" com Paulo Vieira.



Luciano também usou suas redes sociais para tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde, afirmando ser assintomático. "A gente sabe que nessa altura do campeonato, como o mundão 'tá', é meio que comum, é mais comum do que parece. Então, aconteceu. Antes de qualquer programa, a gente faz o teste do PCR, aquele do narizinho, e acabou que, dessa vez, deu positivo", relatou o ex-brother.

Vale lembrar que Arthur Aguiar, Jade Picon e Linn da Quebrada, que integram o elenco "Camarote" desta edição, tiveram sua entrada no reality adiada após serem diagnosticados com covid-19. Os famosos se juntaram aos demais participantes alguns dias depois do início da competição, após testarem negativo para a doença.