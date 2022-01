Naiara Azevedo dá socos no queijo durante a prova do líder - Reprodução

Publicado 28/01/2022 08:03

Rio - Naiara Azevedo virou meme durante a prova do líder do "BBB 22" que aconteceu na noite desta quarta-feira. Na disputa, os participantes deveriam montar um sanduíche de acordo com o gabarito que aparecia no telão.

Encontrando dificuldades de encaixar o queijo nos pinos, Naiara começou a socar o objeto e divertiu os internautas nas redes sociais. "Naiara Azevedo muito p*ta batendo o negócio na prova do líder", disse uma pessoa no Twitter. "Rachei com a @Naiarazevedo tendo que tirar o queijo depois de socá-lo, na segunda prova do líder kkkkkkkkk", comentou outro telespectador.