Depois de beijar Eslô, Lucas tenta beijar JessilaneReprodução

Publicado 27/01/2022 13:04

Rio - Lucas e Eslovênia trocaram o primeiro beijo do "BBB 22", mas o rapaz parece estar empenhado em ficar com mais de uma pessoa. O estudante de Medicina foi atrás de Jessilane, nesta madrugada, para falar que não gostaria que nada mudasse na relação entre eles. Lucas foi atrás da "amiga" após ver a reação de Natália, que ficou com ciúme do que beijo entre ele e Eslô.

"Você tem que entender que meu carinho por você não vai mudar", disse Jessilane para tranquilizar Lucas. "Quero te dar um beijo", disparou o rapaz. Jessilane, então, se assustou. "Ai, credo! Você tá pegando uma pessoa e agora quer pegar todo mundo", disparou a professora. Lucas disse estar "emocionado".

"Lucas, vamos separar as coisas, por favor? Vamos organizar as coisas direito, você está pegando uma pessoa, vamos respeitar, né", disse Jessilane. "Assim, a minha opinião pessoal. Eu sei que você quer tirar a roupa, ficar de sunga, né? Mas eu respeito a minha vida, vamos respeitar as outras", finalizou a professora.