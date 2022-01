Vyni, do 'BBB 22', defende Carla Diaz de ataques que a atriz recebeu após assumir namoro - Reprodução/Instagram

Vyni, do 'BBB 22', defende Carla Diaz de ataques que a atriz recebeu após assumir namoroReprodução/Instagram

Publicado 28/01/2022 13:58

Rio - Confinado no "BBB 22", Vinicius mostrou que estava antenado nas notícias das celebridades antes de entrar no reality como integrante do elenco "Pipoca". Durante um bate-papo com Eslovênia, na madrugada desta sexta-feira (28), o cearense relembrou os ataques que Carla Diaz sofreu após assumir o namoro com o vereador Felipe Bacari