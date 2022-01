Pedro Scooby - reprodução da TV Globo

Publicado 27/01/2022 20:18

Rio - Pedro Scooby abriu o coração durante uma conversa com Tiago Abravanel na piscina do 'Big Brother Brasil 22', nesta quinta-feira. O surfista falou sobre a boa relação dos filhos, Dom, Bem e Liz, fruto de seu relacionamento com a atriz Luana Piovani, com sua atual esposa, a modelo Cíntia Dicker.

“Quando a Cíntia [Dicker] foi me levar no aeroporto, o desespero deles... 'Pra onde você vai, tia Cíntia? Você vai só levar, né?'. Ainda dei uma brincada: 'Papai vai ficar um tempão longe, você não tão nem aí, mas a Cíntia vai me levar no aeroporto e vocês já tão reclamando?", contou. "A alegria deles era saber que eles iam dormir na cama com ela todos os dias", completou.

No bate-papo, o surfista citou Luana e disse que ela não sente ciúme da situação. "E uma parada que eu sou muito feliz é que, independente dos atritos que eu já tive com a Luana, a Luana não tem nenhum ciúme disso. E acha isso incrível. Da mesma forma que eu acho incrível como o namorado da Luana é carinhoso com as crianças. Esse respeito, a gente tem um pelo outro".