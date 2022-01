Luciano é o primeiro eliminado do ’BBB 22’: ’Estou me sentindo mega famoso’ - João Cotta / TV Globo

Luciano é o primeiro eliminado do ’BBB 22’: ’Estou me sentindo mega famoso’João Cotta / TV Globo

Publicado 28/01/2022 08:23

Rio - Primeiro eliminado do "BBB 22", Luciano Estevan testou positivo para covid-19. A informação foi noticiada por Ana Clara durante o programa "Fora da Casa BBB", exibido no Gshow e Globoplay. Sendo assim, o rapaz não pode participar da atração, que semanalmente vai receber os eliminados e outros convidados para repercutir os acontecimentos da casa.

fotogaleria

"Gente, olha... Infelizmente o Luciano testou positivo para covid. A gente tem todas as normas de segurança aqui na Globo e ele testou positivo, então não pôde estar presente aqui com a gente nos estúdios hoje. Luciano, um beijo e boa recuperação para você", disse Ana Clara.

Luciano saiu da casa do "BBB" na madrugada de quarta-feira. Logo em seguida, ele conversou com Tadeu Schmidt nos estúdios. Ele também participou da live do eliminado com Rafa Kalimann e também esteve com Ana Clara e Bruno de Luca no programa "A Eliminação", do Multishow. Para finalizar, o rapaz gravou com Paulo Vieira para o quadro "Big Terapia".