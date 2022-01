Thelma Assis - Reprodução: Web

Publicado 27/01/2022 14:45

Rio - Thelma Assis saiu em defesa de Natália após a crise de choro da sister durante a festa desta madrugada no "BBB 22". A campeã da vigésima edição do reality show comentou sobre o sentimento de rejeição da participante depois do beijo entre Lucas e Eslovênia.

fotogaleria "Vim dar meu depoimento. Eu me solidarizo com Natália, porque a gente como mulher, várias vezes, é rejeitada, sim. Como mulher preta, mais ainda. A gente nunca é tida como padrão de beleza. Agora, de uns tempos para cá, que a gente está falando que somos bonitas, sim. Mas antes eu não me sentia assim", disse nos Stories.

"Na adolescência eu tentava me mudar, me achava horrorosa, porque só as meninas brancas do colégio eram bonitas. Ontem bateu um gatilho muito grande em mim. O Lucas é estudante de medicina, não dá para generalizar, mas eu sofri muito isso também estudando medicina. Muita gente quer tirar casquinha da mulher preta, mas pegar na mão e assumir relacionamento não. Ela deve ter levado muitos gatilhos de rejeição para o "BBB". Já passei por isso também", acrescentou.

Thelma continuou os Stories falando sobre o aprendizado que Natália poderá levar da experiência de participar do programa. "A Natália é novinha. Algumas falas que ela teve de romantizar a escravidão, às vezes nem ela se reconheceu mesmo. O reality é uma oportunidade de autoconhecimento. Ela vai poder se valorizar cada vez mais. Não que ela esteja certa com algumas falas que ela teve, mas a partir do momento em que você se reconhece, você vai atrás das suas origens, entender mais. Eu consigo tentar ser mais cada vez mais empática."

"Só depois de muito tempo eu comecei a me valorizar. Não me quer? Também não quero. Quando eu estava no fervo, encontrei o amor da minha vida, que me valorizou", concluiu.