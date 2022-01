Rodrigo e Tiago do - Reprodução

Rodrigo e Tiago do Reprodução

Publicado 28/01/2022 14:33

Rio - Após Tiago Abravanel conquistar a liderança na prova da última quinta-feira (27), Rodrigo se sentiu ameaçado e em conversa com Laís revelou que deseja conversar com o líder para se defender. O participante contou que caso seja indicado, irá puxar um dos amigos de Abravanel para o paredão.

fotogaleria O administrador das redes sociais do neto de Silvio Santos aproveitou e ironizou esse diálogo entre Rodrigo e Laís publicado por um perfil de notícias no Twitter. "Nossa, o Tiago não vai nem dormir hoje de tanto medo", escreveu.

Durante a conversa, Rodrigo contou para Laís sua estratégia para escapar da berlinda. "Deixa eu te falar, sabe o que eu estou pensando? É uma jogada meio kamikaze entendeu? Vou falar assim, mais pro domingo, vou falar: 'Tiago, não tem problema, pode votar em mim, talvez eu seja um dos seus alvos, não tem problema. Mas você sabe que se você me colocar no Paredão um amigo seu está no Paredão né?'", disse.