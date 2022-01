Tiago Abravanel - Reprodução/Twitter

Publicado 28/01/2022 12:20 | Atualizado 28/01/2022 12:21

Rio - Concorrentes? Nada disso! O SBT usou as redes sociais, na manhã desta sexta-feira, para parabenizar Tiago Abravanel, o líder da semana no "BBB 22", reality da Rede Globo. No Twitter, a emissora de Silvio Santos ainda tirou uma casquinha e divulgou alguns programas da grade da emissora.



"Avisa que é ele! Tiago Abravanel é o novo líder do 'BBB' e nós estamos como? Amando! Será que essa Carinha de Anjo vai trasnformar o jogo em um verdadeiro Casos de Família?", escreveu o perfil da emissora de Silvio Santos no Twitter.

AVISA QUE É ELE!!! @TiagoAbravanel é o novo líder do @bbb e nós estamos como? AMANDO! Será que essa Carinha de Anjo vai transformar o jogo em um verdadeiro Casos de Família? pic.twitter.com/nb9drVdPEr — SBT (@SBTonline) January 28, 2022 A menção do SBT à Rede Globo, claro, deixou os internautas alvoroçados. "O que está rolando?", indagou o tiktoker Raphael Vicente. "Amamos, a amizade de bilhões", brincou uma pessoa. "Isso é um crossmedia de respeito! Estava ansiosa por esses momentos de interatividade entre as gigantes da televisão brasileira e mundial: Globo e SBT", escreveu outra. A menção do SBT à Rede Globo, claro, deixou os internautas alvoroçados. "O que está rolando?", indagou o tiktoker Raphael Vicente. "Amamos, a amizade de bilhões", brincou uma pessoa. "Isso é um crossmedia de respeito! Estava ansiosa por esses momentos de interatividade entre as gigantes da televisão brasileira e mundial: Globo e SBT", escreveu outra.

