Em consenso, Scooby e Abravanel decidem que Tiago será o novo líder - Reprodução

Publicado 28/01/2022 07:42

Rio - Pedro Scooby e Tiago Abravanel venceram a segunda prova do líder do "BBB 22". Em consenso, os dois decidiram que Tiago seria o líder da semana e Scooby ficaria com a imunidade. A disputa da semana aconteceu em duplas, cada uma deveria montar um sanduíche de acordo com o gabarito que aparecia no telão.

A final contou com as duplas Arthur e Douglas, Laís e Eslovênia, Pedro Scooby e Tiago e Linn e Jade. Scooby e Tiago comemoraram muito a vitória. "Que desempenho incrível. Parabéns", elogiou Tadeu Schmidt. Na hora de escolher quem ficaria com o que, Tiago Abravanel pediu a liderança e Scooby prontamente acatou o pedido do amigo. "Já que os dois têm imunidade, pode ser eu (o líder)?", perguntou. Scooby disse que sim e brincou: "Claro, irmão, tá louco! Só uma coisa: vou dormir na cama contigo".

Douglas Silva, que foi o líder da semana anterior, colocou o colar em Tiago Abravanel, que levou Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Douglas Silva, Linn da Quebrada e Jade Picon para o VIP. Na internet, a decisão de Tiago de levar apenas integrantes do grupo Camarote deu o que falar.