Tadeu Schmidt comenta semelhança com Jacob Elordi: ’Quem disse que eu sou mais velho?’Reprodução Internet

Publicado 27/01/2022 11:58

Rio - Tadeu Schmidt está com tudo e não está prosa. O apresentador do "BBB 22" está sendo comparado nas redes sociais com o galã Jacob Elordi, astro da série "Euphoria" e da franquia de filmes "A Barraca do Beijo". Tadeu falou sobre a semelhança na internet e levou tudo com bom humor.

"Aproveito este dia mais tranquilo no 'BBB' para esclarecer que não tenho nenhum parentesco com @jacobelordi, conforme foi questionado nas redes sociais recentemente. Fiquei surpreso com comentários perguntando se eu era o Jacob Elordi mais velho… Quem disse que eu sou mais velho que ele?", brincou o apresentador. "Brincadeira, Jacob!!! Pra me comparar com um garoto bonito desses, é claro que eu só poderia ser aquele tiozão que até lembra, mas loooonge", finalizou.

"Nunca foram vistos no mesmo lugar", brincou um fã nos comentários. "Já dá para fazer uma participação em Euphoria", brincou outra pessoa.