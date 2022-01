Eslovênia e Natália no 'BBB 22' - Reprodução/Instagram

Eslovênia e Natália no 'BBB 22'Reprodução/Instagram

Publicado 28/01/2022 18:14 | Atualizado 28/01/2022 18:22

Rio - Durante a tarde desta sexta-feira, Natália aproveitou que Eslovênia malhava com Lucas e Laís na academia do "BBB 22" para ter uma DR com a sister. O assunto? A design de unhas quis colocar as fichas na mesa sobre o o beijo de Eslô e Lucas na última festa.

“Aconteceram algumas coisas na última festa, que eu não fiquei confortável com as minhas atitudes. Depois, achei muito imatura e infantil. E eu acho que é muito bom a gente esclarecer as coisas”, disse Natália sobre o beijo dos brothers na última festa. Após ver a cena, a mineira ficou aos prantos e chegou a falar sobre sir do jogo. Isso porque ela já havia tentado beijar o rapaz anteriormente.

“A gente (Natália e Lucas) brincava muito, obviamente, por causa da brincadeira sempre existe algo, algum interesse. Mas o intuito era brincadeira entendeu? E eu sempre senti isso dele comigo. Então, eu sempre fiquei muito de boa", continuou.

"Tanto que quando você se afastou de mim, eu me aproximei de você e falei: ‘Olha eu não queria perder a sua amizade’, eu já tinha pensado que poderia ter sido por isso, eu imaginei que poderia ser também por isso. Pela razão de eu estar muito próxima e tal e eu brinquei com o Lucas bem antes de vocês ficarem. Eu falei: 'Lucas, você vai ficar com a Eslô.' Estou mentindo?”, completou Natália.



Na sequência, Eslovênia começou a responder a sister. "Eu te acho muito forte. Independente de Lucas, somos eu e você. Somos mulheres de personalidade muito forte, então é natural que isso choque, ou não, em algum momento, então não foi afastamento, foi natural", disse a estudante de marketing.



"Se eu em algum momento chegar pra você e falar: 'Bora tentar conversar, se aproximar'. Isso vai rolar. Mas no momento eu estou confortável assim. Talvez porque eu não entenda o que estou sentindo em relação a você", continuou Eslovênia.