Lucas e Eslovênia se beijam na festaReprodução

Publicado 27/01/2022 07:39 | Atualizado 27/01/2022 07:41

Rio - O primeiro casal do "BBB 22" foi formado na madrugada desta quinta-feira durante a festa do líder Douglas Silva. Lucas e Eslovênia foram os primeiros participantes a trocarem um beijo no reality show. Eles estavam conversando quando Eliezer se aproximou. "Vocês estão me arrumando um problema danado porque as pessoas na pista estão falando que eu estou com ciúmes", brincou. "O que?", gritou Eslovênia. "Fude*", disse a jovem, se afastando de Lucas.

Pouco tempo depois, Eslovênia foi ao encontro de Eliezer. "Agora fud**! As pessoas vão achar que eu fui lá brigar com você", disse o empresário, ao receber um abraço de Eslô. "Não, eu vou repetir o que falei no primeiro dia: 'Você pra mim é familiar'", disse a Miss Pernambuco. "Eu sei, eu sei", respondeu Eliezer.

Vendo a situação, Vyni se aproximou de Eslovênia. "Amiga, você quer ficar com ele?", perguntou. "Quero, mas cuida do Eli", pediu. "Meu amor, amanhã ninguém vai lembrar de nada e se lembrar, você finge que esqueceu. Você quer ele?", insistiu Vyni. "Quero", respondeu a sister.

Vyni, então, pediu que os dois se beijassem. Lucas e Eslô deram um selinho. "Lindos! Agora que beijou, beija direito", disse Pedro Scooby, se afastando para dar privacidade ao casal. Foi então que o beijão aconteceu. Quem não gostou nadinha do clima de romance entre eles foi Natália, que deixou a festa em direção ao quarto, jogando a sandália na parede e dizendo que queria deixar o programa.

Ela foi consolada por alguns participantes e desistiu de sair do reality show.